Albisola Superiore, ritornano i corsi dell’Università “UniAlbisola”

Albisola Superiore. Giovedì 18 ottobre 2018, alle 18.00, nella biblioteca civica “Manlio Trucco” in corso Ferrari 193 ad Albisola Superiore, saranno presentati i corsi dell’anno accademico 2018-2019 dell’Università “UniAlbisola”.

Promossi dall’Amministrazione comunale di Albisola Superiore, i corsi sono rivolti ai cittadini maggiorenni e articolati in due trimestri: il primo da novembre a gennaio e il secondo da febbraio ad aprile.

Diciotto le materie fra le quali le gettonatissime “buona postura”, inglese, ceramica, sacra scrittura, informatica e cucina. Fra le novità in programma: la storia del presepe, incontro con la Russia, la medicina naturale, un corso base di sartoria, l’avvio al gioco del golf e un corso di arte contemporanea presso il Museo della Ceramica di Savona.

I corsi si terranno presso l’edificio scolastico in via alla Massa, nei locali dell’Istituto comprensivo delle Albisole, presso la Scuola comunale di ceramica in via alla Massa, presso il Museo della ceramica di Savona – Museo d’arte di Palazzo Gavotti in piazza Chabrol (“Sognare con l’arte contemporanea”) e presso il Golf Club Albisola in via Riccardo Poggi in località Carpineto (“Avvio al gioco del golf”).

Le iscrizioni per il primo trimestre dovranno pervenire a partire da venerdì 19 ottobre sino a venerdì 26 ottobre 2018; per il secondo trimestre a partire da lunedì 14 gennaio sino a lunedì 21 gennaio 2019.

La quota di iscrizione a ciascun corso è pari a 15,00 euro che dovranno essere versati dopo la verifica di ammissione al corso.

Commenta l’assessore alla Cultura e Istruzione Giovanna Rolandi: “Questo è l’ultimo anno in cui ho il piacere e l’onore di presentare il programma dell’UniAlbisola. Durante il mio lungo mandato ho avuto sempre un occhio di riguardo per questo servizio che ha una duplice valenza, sociale e culturale, convinta che fosse utile ai miei concittadini come momento di svago, riflessione e di incontro. Mi auguro di essere riuscita a sostenere una proposta per il tempo libero utile ed efficace. Con questa convinzione auspico che l’offerta formativa, varia ed innovativa per l’anno accademico 2018/2019 risponda alle esigenze degli interessati e che ciò li induca a partecipare numerosi”.