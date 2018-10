Albenga. Altri numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco nel corso della giornata a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio savonese, che domani dovrà affrontare anche una allerta rossa.

Sono state tante le chiamate ai distaccamenti provinciali dei pompieri per alberi e rami caduti, cornicioni e strutture pericolanti a seguito delle forti raffiche di vento, così come piccoli smottamenti. E non sono mancati allagamenti in box e scantinati. In tutto, ad ora, sono stati 35 gli interventi dei vigili del fuoco in varie località della provincia, dove non è mancato qualche disagio.

La situazione più critica per un albero caduto e rimasto appeso sui caci della corrente elettrica nell’albenganese, lungo la strada provinciale in località San Fedele.

Tuttavia ad ora, secondo quanto appreso, nessuna criticità di rilievo è stata segnalata: in previsione del peggioramento delle condizioni meteo con forti piogge proseguirà l’azione di controllo e monitoraggio.

In queste ore si stanno riunendo i COC comunali per seguire passo dopo passo la situazione meteo, attivando i piani di protezione civile in caso di possibili situazioni emergenziali.