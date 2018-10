Albenga, Visual School inizia il quarto anno di lezioni

Albenga. Lunedì 15 ottobre Visual School, la Scuola di arti grafiche e Audiovisive con sede ad Albenga, in Palazzo Scotto Niccolari, inizia le lezioni del suo quarto anno di attività e apre le porte delle aule a chiunque voglia provare uno o più corsi.

Per tutto il mese di ottobre, chi vorrà assistere alle lezioni, potrà farlo gratuitamente e senza impegno. Molti sono i corsi attivati: Social Media Strategies, Sviluppo App, Sceneggiatura, Fumetto, Videomaking, Grafica, Tatuaggio, Web Design, Fotografia, Videogames, Make Up Artist e Animazione 2D After Fx.

Chiunque voglia partecipare dovrà semplicemente comunicare la propria presenza e il corso (o i corsi) d’interesse, contattando la struttura attraverso uno dei suoi canali di comunicazione (sito o Facebook) dove si trovano mail e numero di telefono e prenotare il proprio posto tra i banchi.

Ma le novità non sono finite qui. A breve, i ragazzi di Viusal School del secondo anno di Videomaking saranno di nuovo impegnati nella realizzazione di un videoclip musicale che accompagnerà il singolo di un importante album pop rock in uscita a gennaio 2019.