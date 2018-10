Albenga, tutto esaurito per “Ottobre De Andrè”

Albenga. Diciotto grandi musicisti: Ron, Max Pezzali con Davide Ferrario, I Trilli (Vladimiro Zullo con Alberto Marafioti, Fabio Bavastro, Davide e Alessandro De Muro, Tony Meneses, Fabrizio Salvini), Napo (Alberto Napolitano con Andrea Vulpani, Alice Nappi, Enzo Mesiti, Vito Miccolis), Beppe Carletti de I Nomadi, i Gente de ma’ (Roberto Frazzetto e Pino Caratozzolo). E con loro il fumettista, disegnatore di canzoni, Mauro Moretti.

Saranno loro i protagonisti dell’edizione 2018 di “Ottobre De Andrè” in programma al Teatro Ambra di Albenga domenica 14 ottobre. Lo spettacolo è sold out da un mese e ormai è difficile trovare posto anche al Museo La civiltà dell’olivo (per sabato 20).

Spiegano i Fieui di Caruggi: “L’annuncio ieri sera a ‘Striscia la notizia’ da parte di Ezio Greggio ha consacrato ancora una volta a livello nazionale una manifestazione portata avanti dai Fieui di caruggi di Albenga, in collaborazione col Comune, con l’aiuto determinante di Dori Ghezzi e Antonio Ricci. E questo è solo l’inizio, perché ‘Ottobre De Andrè’ proseguirà con l’ appuntamento coi ‘Trafficanti di sogni’ il 27 ottobre e sconfinerà nel mese di novembre con l’attesissimo arrivo di Enrico Brignano”.