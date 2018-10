Appuntamento importante per il mondo podistico ligure ad Albenga con il campionato Fidal Open Master che ha assegnato i titoli regionali di categoria. Gara molto partecipata che si sviluppava sui 10 km tracciato in città quindi per lo più pianeggiante, ma molto veloce e piacevole.

Si impone su tutti Mohamed Rity della Delta Spedizioni che termina in 33’20” mettendosi alle spalle Valerio Brignone della Cambiaso Risso che paga 36” di distacco e Antonino Bonifacio dell’Atletica Vallecrosia che invece resta piuttosto attardato a 1’13”.

La classifica vede poi l’arrivo “di famiglia” targata Atletica Arcobaleno con Corrado e Riccardo Bado.

Primo degli atleti di casa è Alessandro Ferrua degli Albenga Runners che è sesto davanti a Roberto Parodi dell’Atletica Vallescrivia, Sirio Dettori della Trionfo Ligure, Hicham El Jaoui della Podistica Gau e Danilo Cinarelli della Città di Genova che chiude la top ten.

Al femminile trionfa Elisa Buratto che è 37^ assoluta per il Marathon Club di Imperia col tempo di 43’38” battendo la podista locale Alice Nattero dell’Albenga Runners che paga 19” dalla vincitrice. Terza è la loanese Giacoma Andronaco dei Runners Loano che è 43^ assoluta in 45’25” che vince sull’altra imperiese Patrizia Morreale per 22” aggiudicandosi così il terzo gradino del podio.

Quinta si classifica Ornella Turrini ancora del Marathon Club Imperia che conferma di essere protagonista assoluta fra le società. Seguono Arabella Traversa della Podistica Savonese, Fernanda Ferrabone della RunRivieraRun e Monica Bonavia ancora una volta del Marathon Club Imperia.