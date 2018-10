Albenga, sabato raccolta alimentare per gli animali alle Serre

Albenga. Sabato 20 ottobre 2018 si terrà la consueta “9° Giornata Nazionale Raccolta Alimentare per gli Animali”. Moltissime associazioni animaliste si posizioneranno con i loro banchetti di raccolta in numerose città italiane e per la zona di Savona l’Associazione Fare Ambiente – Laboratorio Verde Savona ha aderito all’iniziativa.

La raccolta verrà effettuata presso il Centro Commerciale “Le Serre” di Albenga dalle ore 9 alle ore 19. Il materiale raccolto, una volta catalogato, verrà distribuito ai vari canili della zona e alle persone in difficoltà economiche con a carico un animale.

Cos’è FARE AMBIENTE MEE

Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo nasce dall’iniziativa di un gruppo di docenti universitari, esperti in politica e gestione dell’ambiente, insieme a molti giovani, lavoratori, professionisti, imprenditori, cittadini, che hanno deciso di unirsi per contrastare una metodologia anacronistica per tutelare l’ambiente e l’ecosistema.

FAREAMBIENTE vuole dare voce a quei giovani, uomini e donne che vogliono tutelare l’ambiente e la qualità della vita attraverso uno sviluppo equo e razionale contro ogni fondamentalismo ambientale.

Il Movimento Ecologista Europeo FARE AMBIENTE conta già oltre 25.000 iscritti e come coordinatori regionali e provinciali annovera personalità del mondo universitario, esperti in gestione del territorio,professionisti, studenti che con grande responsabilità e senso istituzionale vogliono sostenere iniziative tese a diffondere lo sviluppo sostenibile come valore generale. La sostenibilità è un nuovo valore che deve radicarsi nella coscienza di tutti come nuovo stile di vita per limitare le emissioni in atmosfera (cambiamento climatico), l’uso razionale dell’acqua, la gestione del territorio, la tutela del mare, la conservazione della biodiversità umana e naturale, una nuova politica sulle fonti energetiche. Senza un’adeguata protezione dell’ambiente la sostenibilità dello sviluppo è compromesso.

In Italia, oggi, è necessaria una cultura d’ambiente realista e non fondamentalista. Un Movimento ambientalista che guarda al mondo democratico liberale creando osmosi con il mondo del lavoro, delle imprese, della scuola e di tutte le organizzazioni che si identificano in questa nostra progettualità

Fare Ambiente MEE oltre ai coordinatori regionali e provinciali ha anche i Laboratori Verdi.

I Laboratori Verde sono sedi associative locali aperte su tutto il territorio nazionale ed internazionale che hanno il compito di promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche .

– Attuare ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale nonché delle norme e delle convenzioni internazionali

– Tutelare e valorizzare la fauna e la flora terrestre e marittima in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione

– Gestire le proprie Guardie Eco zoofile , istituendo corsi per nuovi aspiranti guardie volontarie e promuovere corsi di aggiornamento per le Guardie.

Chiunque volesse iscriversi alla nostra Associazione come Fare Ambiente o al Laboratorio Verde Savona non deve far altro che chiedere ulteriori informazioni inviando un mail al seguente indirizzo: laboratorioverdesavona@guardiefareambiente.it e nel più breve tempo possibile verrà contattato.