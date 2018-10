Albenga. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Albenga con l’accusa di aver rapinato una donna nei pressi delle scuole Paccini ad Albenga. L’arresto è arrivato al termine di una vera e propria “caccia al malvivente”, una ricerca su tutto il territorio ingauno durata alcune ore.

L’episodio si è verificato ieri mattina alle 8.45. Vittima della rapina è una coltivatrice diretta di 55 anni, che in quel momento si trovava nel centro storico. Un cittadino marocchino ha iniziato a seguirla e, nei pressi delle scuole, ha tentato di strapparle di dosso la borsa. La donna però ha opposto resistenza, e a quel punto il rapinatore l’ha strattonata facendola cadere.

La donna è stata subito soccorsa da alcuni passanti, mentre l’uomo, secondo i testimoni, è fuggito verso il fiume. A quel punto si è alzato in volo sopra il Centa l’elicottero, che ha avvistato la borsa, mentre la polizia locale ha estrapolato le immagini del soggetto dalle telecamere di sorveglianza.

Dopo una lunga ricerca il marocchino è stato individuato intorno alle 16 davanti a Sommariva, con indosso ancora gli stessi abiti utilizzati per la rapina. Ora l’uomo, 46 anni, con precedenti in materia di stupefacenti, è in stato di fermo e questa mattina è previsto il processo per direttissima.

Per la donna, invece, uno shock e alcune contusioni al costato, per le quali è stata giudicata guaribile in 10 giorni.