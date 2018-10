Albenga. Ha preso l’avvio ieri sera con l’incontro pubblico all’Auditorium San Carlo la 3° edizione del Bilancio Partecipativo 2018/2019, alla presenza del sindaco Giorgio Cangiano, dell’assessore al bilancio Paola Allaria, del dirigente comunale Massimo Salvatico e di Roberto Meloni del Forum Diritti e Libertà. Serata che ha dato il via al primo step del percorso al termine del quale l’amministrazione realizzerà l’opera scelta tramite votazioni dai cittadini.

Ad aprire i lavori il sindaco Giorgio Cangiano che ha espresso “soddisfazione e orgoglio” per quello che considera “un anello di congiunzione tra amministrazione e cittadini. Una scelta dell’amministrazione giunta alla sua terza edizione che riveste una duplice valenza perché nella fase di emersione dei bisogni emergono idee e proposte che costituiscono un utile momento di ascolto per l’amministrazione che forniscono input e spunti nell’azione amministrativa di cui tenere conto”.

Spiega l’assessore al bilancio Paola Allaria: “Questa terza edizione del bilancio partecipativo presenta due novità: una economica e una organizzativa. Un incremento di 10.000 euro aggiunti ai trentamila stanziati nelle precedenti edizioni consentono di pensare a qualche opera più importante, e una commissione che si arricchisce della presenza dei rappresentanti di tre associazioni della Consulta del Volontariato, Disabili e Sport. A partire da ieri le schede per scegliere l’intervento sono in distribuzione in tutto il territorio comunale”.

Le schede con le proposte dei cittadini le possono essere riconsegnate al Comune attraverso le apposite urne che saranno posizionate nei seguenti luoghi: Bar San Marco – Quartiere Vadino, Ufficio Ragioneria Palazzo Comunale – Piazza San Michele, Sportello del Cittadino Palazzo Ester Siccardi – Viale Martiri , Biblioteca Civica – Via Roma, PoliziaMunicipale – Via Bologna 1, Barstia – Bastia d’Albenga, Tabaccheria – Leca d’Albenga, Le Petit Cafè – San Fedele, Bar Dolce Caffè – Campochiesa.

E’ possibile fare proposte anche attraverso il sito www.comune.albenga.sv.it/bilanciopartecipativo, dove esiste uno spazio apposito dedicato al Bilancio Partecipativo e, all’interno, la scheda da compilare e spedire al Comune.

Tutte le proposte on line e quelle depositate nelle urne ubicate nei siti istituzionali (Ufficio Tributi, Sportello del Cittadino, Biblioteca Civica e Polizia Municipale), verranno pubblicate sul sito in modo che tutte e tutti potranno visionare ed essere informati. La fase “Emersione del bisogno” si concluderà il 31 dicembre 2018.

Nel mese di gennaio 2019 gli uffici comunali (tecnico e finanziario) insieme alla Commissione per l’Attuazione del Bilancio Partecipativo valuteranno le proposte pervenute a stileranno una lista di 5/6 opere che saranno messe in votazione nella fase successiva.

“Fase Decido Anch’io”. Da inizio febbraio 2019 con un incontro pubblico, verranno distribuite le schede contenenti le opere tra le quali potrete sceglierne due che ritenete valide e significative. Il cittadino potrà restituire la scheda di voto entro il 31 marzo 2019, con le stesse modalità e negli stessi luoghi della fase precedente, così come è possibile votare sul sito www.comune.albenga.sv.it/bilanciopartecipativo.

Entro la metà di aprile 2019, in un incontro pubblico, l’amministrazione comunale e la Commissione per l’Attuazione del Bilancio Partecipativo, presenteranno i risultati della votazione. Come per il ciclo precedente, l’opera che otterrà i maggiori consensi verrà realizzata entro un anno.