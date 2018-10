Albenga, Perrone (Fi): “Promuoviamo una campagna a 360 gradi per la prevenzione dei tumori della donna”

Albenga. “La prevenzione ci salva la vita. Ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, deve essere sfruttato per motivare l’opinione pubblica femminile alla tutela della propria salute”. È questo il pensiero del consigliere di minoranza Forza Italia Ginetta Perrone, che ha lanciato un’iniziativa ad hoc in materia di prevenzione che sarà organizzata il prossimo anno.

“Da donna, ha proseguito Perrone, – vorrei che tutte le donne potessero e volessero usare strumenti come le visite senologiche, che permettono una diagnosi precoce e fondamentale nella lotta al tumore. Purtroppo il discorso prevenzione non viene ancora messo in atto capillarmente da tutte noi, questo penso sia dovuto anche al fatto che le liste di attesa per effettuare esami di screening, come una mammografia o una ecografia al seno sono lunghissime e vanno da un anno all’altro”.

“C’è poi il tumore del collo dell’utero che richiede una prevenzione più a tutto tondo, primaria attraverso la vaccinazione HPV (papilloma virus) e secondaria con screening HPV , pap-test e visita ginecologica”.

“Il prossimo anno, in collaborazione con tutte le associazioni di volontariato, vorrei organizzare un fine settimana di ottobre interamente dedicato alla nostra salute, alla salute di tutte noi donne. Al centro dell’attenzione un percorso donna che dalla mammografia, all’ecografia, al paptest e quanto altro previsto dalla letteratura scientifica permettano alla donna di fare diagnosi precoce di eventuale tumore al seno o all’utero. Penso ad un fine settimana che non abbia il sapore del day hospital ospedaliero ma che sia abbinato ad una iniziativa che coinvolga le donne”.

“Ad esempio, le migliori dieci donne imprenditrici dell’albenganese pronte a promuovere i loro prodotti enogastronomici mentre vengono proposti percorsi di ceck-up rosa a tutto tondo. In due giornate così non potrà mancare il consiglio di un esperto, attraverso la presenza di specialisti come il senologo o il ginecologo, per spiegare bene e chiaramente cosa significhi fare prevenzione”, ha concluso Perrone.