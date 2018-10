Albenga, l’annullo filatelico della tartaruga Emys

Albenga. L’assessorato al turismo del Comune di Albenga, insieme a Poste Italiane e al Circolo Filatelico di Albenga, presentano sabato 6 e domenica 7 ottobre l’annullo filatelico della tartaruga Emys, marchio di eccellenza presentato a residenti e turisti venerdì 10 agosto sul palco dell’Emys Aword, quale lancio del nuovo marchio turistico. Il sigillo di qualità Emys, prossimamente avrà l’onore di una piastrella a lei dedicata sul celebre muretto della cantina dei Fieui dei caruggi. L’appuntamento per l’iniziativa di annullo filatelico è per sabato 6 ottobre dalle ore 10 alle 13 in piazza San Michele, per l’occasione l’atrio del comune ospiterà una piccola mostra di cartoline. Altro appuntamento è previsto per domenica 7 ottobre dalle ore 15.30 a Campochiesa e in occasione della riapertura dell’ex casa comunale al primo piano sarà esposta una collezione di cartoline.