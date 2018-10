Albenga, la farmacia comunale di via Dalmazia aggiudicata alla San Rocco di Ceriale

Albenga. E’ stata la società San Rocco, che già gestisce l’omonima farmacia sull’Aurelia a Ceriale, ad aggiudicarsi il bando per l’acquisto della farmacia comunale di via Dalmazia ad Albenga. L’apertura delle buste è avvenuta questa mattina: l’offerta della San Rocco, un milione e 39 mila euro, è risultata la più alta.

Si tratta in realtà della seconda gara per la vendita della farmacia: al termine della precedente si era registrata un’unica offerta, presentata da una società costituita da Daniela Sconti e Cettina Varrasi, facenti capo ad un gruppo unico, con sede in via Cavour. Entrambe, però, erano risultate essere anche dipendenti dell’ente comunale presso la farmacia degli Ingauni di via Dalmazia. Una irregolarità secondo il regolamento comunale ed una situazione che ha generato anche una sorta di “incompatibilità”, prevista da una clausola specifica inserita all’interno del bando di gara. Per questo era arrivato l’annullamento della vendita e un nuovo bando.

Questa volta invece a partecipare sono stati quattro soggetti: oltre alla San Rocco e alle stesse Sconti e Varrasi (che hanno offerto 941.500 euro) sono arrivate offerte anche dalla Farmacia Inglese di Panizza & C. di Alassio (940 mila euro) e dal farmacista Marcello Panchieri di Bordighera (un milione e 33 mila euro).

“Siamo molto soddisfatti – commenta la consigliera comunale con delega alle farmacie Paola Deandreis – finalmente il Comune potrà contare su nuove risorse economiche da utilizzare in città per gli investimenti necessari e per le cose che i cittadini ci chiedono ormai da tempo. Contemporaneamente abbiamo la tranquillità del fatto che la farmacia continuerà a fornire il proprio servizio ai cittadini”.