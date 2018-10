Albenga, il Quartiere San Giovanni consegna 150 pacchi di pannolini al Centro Aiuto Vita

Albenga. Il Quartiere San Giovanni, nelle ultime ore, ha consegnato ufficialmente nella sede del Centro Aiuto Vita ingauno ben 150 pacchi di pannolini. Il valore della donazione è di 1000 euro, in contropartita per pasti e bevande distribuiti ai giocatori del quartiere rosso-bianco dalla Cantina dei forzieri, durante le 4 serate del Palio dei rioni.

“Questa donazione – commentano dal Centro Aiuto Vita – rappresenta un aiuto significativo per le attività di sostegno alla maternità che le volontarie del Cavi mettono in atto quotidianamente aiutando tante donne, molte italiane e dell’albenganese, alle prese con la crescita di neonati”.

Alla consegna erano presenti il presidente del Quartiere di San Giovanni, Nicoletta Bellando con il segretario Nicola Colonna e il capitano, Marinella Pastorino, oltre al Presidente del Cavi Eugenio Gedda e alla madrina del Centro aiuto vita Ginetta Perrone.

“La Cantina dei forzieri, inaugurata a luglio scorso nella sede del Cavi con un allestimento originale, si sta già preparando per alcune novità culinarie che proporrà al Palio del prossimo anno – annunciano dal Centro – e ancora una volta desidera ringraziare tutti i supporters che, attraverso donazioni alimentari finalizzate al Palio dei Rioni, hanno consentito al Cavi di mettere da parte un po’ di risorse economiche per l’acquisto di latte, pannolini, latte in polvere ed omogeneizzati per i mesi invernali e di promuovere il senso e il significato di questa associazione: aiutare le mamme in difficoltà nei primi anni di vita del bebè”.