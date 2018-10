Albenga, i Cittadini Stanchi: “Grazie all’amministrazione Cangiano ma bisogna migliorare la prevenzione”

Albenga. Sono in corso con le ruspe, ad Albenga, nella zona di viale Che Guevara e vie circostanti, le opere di pulizia di sottopassi e canalizzazioni di scolo delle acque meteoriche.

Commenta il gruppo dei Cittadini Stanchi: “Naturalmente ringraziamo l’amministrazione Cangiano che sta sfidando l’allerta meteo ancora in corso per effettuare questo intervento così urgente e così importante per la sicurezza. Ma c’è un problema che francamente non riusciamo a capire e che non riguarda l’amministrazione in carica, dal momento che ad Albenga si protrae da oltre vent’anni: come mai non si riesce a fare un unico lavoro capillare, preventivo e definitivo di defluizione delle acque in caso di forti precipitazioni?”.

“E il problema non riguarda soltanto la zona mare e viale Che Guevara, dal momento che alle prime piogge fenomeni di allagamenti si verificano anche in viale Pontelungo, nel tratto del ponte romano, in via del Cristo e in altri quartieri ingauni”.

“Pochi giorni fa è stata divulgata la notizia dell’assegnazione di fondi destinati ad emergenze alluvionali per la Liguria. A fronte di cifre che in tutte le altre province liguri superano il milione di euro, al Savonese spetteranno soltanto 50mila euro. Con quello che è successo soltanto negli ultimi tre giorni, questa somma non basterebbe a coprire nemmeno i disagi di un singolo comune tra tutti quelli colpiti”.

“Oggi il presidente della Regione Toti è andato a incontrare gli abitanti di Alassio e noi Cittadini Stanchi abbiamo deciso di evitare qualsiasi manifestazione di protesta, ma soltanto per rispetto verso la città e verso tutto quello che sta passando a livello commerciale e turistico. Ma ci sono due cose che vorremmo chiedere a Toti: la prima è come pensa di far fronte ai danni di una provincia con uno stanziamento di soli 50mila euro; la seconda è se questi soldi dovranno subire lo stesso iter dei contributi post-alluvionali del 2016 alle aziende agricole, che qui sulla Piana di Albenga in molti stanno ancora aspettando”.