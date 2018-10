Albenga. “Il paese è sporco e la vecchia fabbrica della fornace è diventata un dormitorio e una zona di spaccio”. E’ questa la lamentela che giunge da alcuni abitanti della frazione di Lusignano d’Albenga.

I residenti si sono ripetutamente rivolti al Comune per segnalare le maggiori criticità. A cominciare dai piccioni, che “oltre al fastidioso rumore rilasciano escrementi che emanano odori non certo buoni per la salute”.

C’è poi il problema “della vecchia fabbrica della fornace, i cui lavori sono fermi da anni e che nel frattempo è diventata un dormitorio e zona di spaccio”.

Insomma, il paese pare essere stato “dimenticato dal Comune” e perciò i suoi abitanti chiedono l’intervento dell’amministrazione comunale.