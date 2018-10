Albenga, Giuliano Arnaldi annuncia: “La città delle Torri otterrà la Medaglia d’Oro per la Resistenza”

Albenga potrebbe presto ottenere la Medaglia d’Oro al Valor Civile per la resistenza. Lo annuncia Giuliano Arnaldi, presidente dell’associazione “Amici del Museo della Resistenza” di Albenga e della prima zona della Liguria.

“Ieri – spiega – in qualità di presidente dell’associazione, ho informato il sindaco Giorgio Cangiano e il presidente del Comitato Antifascista Mariangelo Vio di avere avuto notizia da fonti romane dell’esito positivo della fase istruttoria per la richiesta di consegna della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla città di Albenga e al suo comprensorio per le attività di resistenza al nazifascismo, da tempo presentata dal Comune di Albenga e supportata dalla dettagliata relazione stilata dal professor Mario Moscardini. Resta ora da attendere il pronunciamento formale della commissione competente, previsto in tempi brevi”.

“Si tratta di un primo importante risultato per la città e per chi in questi anni (prima fra tutti l’amministrazione comunale) ha creduto con passione e tenacia in questa iniziativa. L’amministrazione comunale e il Comitato Antifascista, nel dichiararsi lieti per la buona notizia si sono resi disponibili a coinvolgere ogni soggetto possa contribuire al rapido conseguimento dell’obiettivo finale, a partire dai rappresentanti locali nelle istituzioni, nella speranza di potere celebrare l’evento fin dal prossimo 25 aprile”.

“Speriamo di avere informazioni più precise già nel convegno promosso dall’associazione con il patrocinio del Comune e del Comitato Antifascista per presentare il progetto del Centro Studi per la Resistenza Ingauna e della prima zona Liguria, che si terrà il giorno 23 novembre alle 17 presso la sala San Carlo in Albenga”.