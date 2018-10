Albenga. L’Albenga ci prende gusto e dopo aver costretto al pareggio squadroni come Genova Calcio e Cairese, frena anche la corsa del Finale.

“Abbiamo riscattato la brutta prestazione dello scorso turno con l’Imperia – dice Francesco Cocito – riuscendo a giocare alla pari con i giallorossi di Caverzan. Il Finale gioca un ottimo calcio, noi siamo stati bravi a seguire le indicazioni di mister Delfino, che ci ha chiesto di non andare a prenderli “alti”, giocando, in fase di non possesso palla, in undici sotto la linea della palla, cercando di chiudere tutti gli spazi”.

“Umiltà, determinazione e spirito di squadra sono state le armi che ci hanno permesso di non soccombere contro Scalia e compagni – continua Cocito – il nostro è, al momento, un campionato positivo, stiamo rispondendo, sul campo, a chi ci dava per spacciati ancora prima di incominciare”.

Domenica prossima riceverete la visita del Busalla, altra squadra che gioca un ottimo calcio…

“Vero, loro sono una signora squadra, tra le cui fila giocano elementi di spessore come Compagnone e Cotellessa, ma in campo ci saremo anche noi, pronti a vendere cara la pelle, per vincere e dedicare il successo ai nostri impareggiabili tifosi”.