Albenga. Tragedia sfiorata, questa mattina, in via Nazario Sauro ad Albenga dove una donna ha avuto un grave malore. La signora, 77 anni, abitante nella zona di piazza Europa, stava facendo la spesa da un verduriere quando si è sentita male.

Il titolare, accortosi della situazione della donna, le ha chiesto il numero di cellulare della figlia per avvertirla; successivamente le condizioni dell’anziana si sono aggravate e quindi ha contattato il numero unico d’emergenza.

Nonostante le condizioni disperate della donna il titolare del negozio, guidato al telefono dagli operatori del 118, ha messo in atto le prime manovre necessarie per salvarla; poco dopo sul posto sono arrivate l’automedica, i militi della Croce Bianca di Albenga e un’auto dei vigili del fuoco. La 77enne è stata rianimata per più di un’ora finché, alla fine, si è parzialmente ripresa.

Alla fine è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.