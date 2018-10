Albenga, delegazione di studenti-musicisti tedeschi in visita nel territorio ingauno

Albenga. La classe di musica del liceo “Kepler-Gymnasium” di Freudenstadt in Germania, che ha organizzato un soggiorno studio in Italia. Arrivati in Liguria lo scorso 29 settembre, gli studenti-musicisti tedeschi si fermeranno fino al prossimo 6 ottobre nel territorio ingauno. La classe, composta da 15 alunni tra i 16 e i 18 anni e accompagnata da 3 professori di musica del liceo, soggiornerà` in una casa vacanze.

La professoressa Uta Schumacher, che ha organizzato la vacanza e che accompagnerà gli studenti, ha chiesto ed ottenuto dal comune di Albenga il permesso per i suoi studenti di potersi esibire come artisti di strada il prossimo 4 ottobre. Al mattino saranno in visita al Liceo ingauno e nel pomeriggio si esibiranno in piazza San Michele, tra le 16 e le 17. Gli studenti suonano strumenti a fiato (sassofoni, trombe e tromboni) e hanno preparato un repertorio classico e jazz.

“Suoneranno gratuitamente e saranno felici se gli abitanti di Albenga volessero premiarli con delle offerte spontanee”, hanno fatto sapere gli organizzatori dell’evento.