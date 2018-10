Albenga, ciclo di incontri alla scoperta delle aziende ingaune del passato e del presente

Albenga. La Fondazione Gian Maria Oddi, in collaborazione con Mario Moscardini, con il Patrocinio del Comune di Albenga e la partecipazione dell’Associazione “Vecchia Albenga”, avvia una nuova iniziativa culturale denominata “Imprenditori Albenganesi di ieri e di oggi”. Consiste nella presentazione di attività economiche del passato, che hanno concluso per ragioni storiche ed economiche la loro produzione, o ditte contemporanee, pienamente funzionanti e note non solo nel comprensorio, ma a livello nazionale e internazionale.

La Fondazione ospiterà per un incontro dibattito della durata di un’ora circa, nel tardo pomeriggio di un venerdì di ogni mese, nelle sale di Palazzo Oddo, i discendenti degli antichi imprenditori per rievocare le caratteristiche economiche e sociali dell’impresa della famiglia, o nel secondo caso i manager di un’industria attualmente attiva per esporre gli aspetti più significativi del loro successo.

L’incontro iniziale è previsto per venerdì 19 ottobre alle ore 17, nella Sala delle Conferenze al terzo piano di Palazzo Oddo in via Roma 58, ed è dedicato all’industria delle conserve che caratterizzò l’economia albenganese nel primo Novecento con le cosiddette “Fabbriche dei Pomodori”. A ricordare il glorioso passato le discendenti dei proprietari delle aziende che sorgevano su Viale Italia, la signora Giulia Giani Gonella e la signora Elena Marchiano per la “Domenico Marchiano” di via al Piemonte. Al termine la Fondazione Oddi offrirà un rinfresco ai convenuti.

Per le presentazioni di novembre e dicembre sono previsti incontri con imprenditori attuali i cui nomi verranno indicati di volta in volta. “L’iniziativa – spiegano dalla Fondazione – spera di portare all’attenzione del pubblico tutte le imprese che hanno caratterizzato Albenga nel passato e la valorizzano nel presente”.