Albenga. “Sarà certamente un caso, ma è bastata la mia denuncia sulla biglietteria museale chiusa per farla riaprire. Fondazione Oddi e amministrazione comunale, ancora una volta presa in castagna, visto il periodo, hanno in fretta e furia riaperto la biglietteria evitando disagi e incertezze tra i turisti che vogliono visitare i musei”.

Parola del consigliere di minoranza forzista Eraldo Ciangherotti che, dopo le polemiche delle ultime settimane, ha annunciato “la riapertura della biglietteria di via Ricci” e la “riattivazione delle visite al museo civico”.

Foto 2 di 2



“Mi chiedo, – ha aggiunto l’amministratore albenganese, – se la giunta non ci potesse arrivare prima, soprattutto se non ci poteva pensare lo spocchioso assessore al turismo Passino, che anzichè gestire al meglio una voce importante dell’economia cittadina, non trova di meglio che ironizzare su una manifestazione, goliardica e comunque di successo, organizzata dalla precedente giunta”.

“Ribadisco che il marchio Emys per caratterizzare Albenga non va bene, può servire, al massimo, per manifestazioni ecologiche e naturalistiche, certo non rappresenta l’offerta turistica di una città che può contare sul suo centro storico, i suoi monumenti, i suoi musei, i suoi reperti romani e medievali”.

“Passino, però, stia tranquillo. Avrà da pensare, ammesso che lo faccia, al turismo di Albenga ancora per qualche mese. Dopo le elezioni, che il centrodestra vincerà, il turismo, assieme all’agricoltura, sarà al centro della nostra azione di governo. I cittadini potranno conoscere le nostre proposte per sviluppare il turismo tra qualche settimana, quando presenteremo il nostro programma”, ha concluso Ciangherotti.