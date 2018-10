Albenga: causano incidenti e scappano, ma vengono incastrati dalle telecamere della polizia locale

Albenga. Tre incidenti, due avvenuti lo scorso 25 settembre e uno il 28 settembre, ma apparentemente senza colpevoli. Gli autori dei danneggiamenti, infatti, si sono tutti dati alla fuga ma sono stati incastrati dalle telecamere, rintracciati e sanzionati dalla polizia locale.

Nel primo caso, un uomo alla guida di un’auto ha tranciato lo specchietto di un’altra auto: un danno da circa 600 euro. Nel secondo, invece, facendo retromarcia, un automobilista ha danneggiato pesantemente la fiancata di un’altra vettura parcheggita: danno da circa 2-3mila euro.

Infine, un furgone con targa tedesca ha eseguito una retromarcia pericolosa e, oltre a rischiare di investire alcuni passanti, ha divelto numerose transenne “salva pedoni”. È stato poi rintracciato dalla polizia locale sul lungomare di Albenga.

“Grazie a questa operazione i proprietari di veicoli danneggiati saranno risarciti, – ha dichiarato il consigliere Manlio Boscaglia. – Negli ultimi due anni abbiamo investito circa 80mila per gli impianti di videosorveglianza e non co fermeremo qui. Colgo l’occasione per invitare condomini, commercianti e privati a installare a loro volte telecamere per poi collegare con la polizia locale e i carabinieri e implementare la rete di sicurezza”.