Albenga, al via la sostituzione dei contatori elettronici: arrivano quelli di nuova generazione

Albenga. “E-Distribuzione sta sostituendo, ai clienti connessi alle proprie reti, l’attuale contatore elettronico con uno di nuova generazione che assicura maggiori funzionalità e vantaggi”.

Le installazioni inizieranno orientativamente i primi giorni di novembre 2018 e si protrarranno sino a febbraio 2019 e verranno eseguite per conto di E- Distribuzione dalla Medinok Spa.

“Il cliente, – hanno proseguito da Enel, – non è tenuto a presenziare alle operazioni di sostituzione, ad eccezione dei casi in cui la sua presenza, o quella di un suo delegato, risulti indispensabile per l’accesso al contatore. AI personale che effettuerà la sostituzione, sempre riconoscibile attraverso un tesserino identificativo, non dovrà essere pagato nulla”.

“Invitiamo i clienti a diffidare di chiunque si presentasse per fini o scopi diversi, o non fosse identificabile come incaricato di E-Distribuzione, segnalandoci eventuali comportamenti scorretti.

Inoltre, per identificare l’operatore incaricato della sostituzione, il cliente potrà chiedere a quest’ultimo di generare un codice Pin, da verificare chiamando il Numero Verde 800.085.577 e selezionando il tasto 7, o utilizzando il servizio dedicato su App o sul sito web di E-Distribuzione”, hanno concluso

“Durante la sostituzione del contatore ci sarà una brevissima interruzione dì energia elettrica. A corredo del nuovo contatore ci sarà un opuscolo informativo che ne illustra le principali funzionalità e i vantaggi”, hanno concluso.