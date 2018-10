Alassio. Sono stati la protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine a fronteggiare per primi le conseguenze della violenta grandinata che si è abbattuta su Alassio nel pomeriggio di oggi.

Alle 14 l’iniziale pioggia, peraltro annunciata dalle previsioni meteo, si è rapidamente trasformata in grandine. Quella di Loreto e di via Diaz, a monte della ferrovia è stata la zona più colpita.

di 39 Galleria fotografica Il ponente savonese sotto la grandine









Ma così come improvviso è stato il presentarsi dell’emergenza, altrettanto immediata è stata la reazione di protezione civile, vigili del fuoco, forze dell’ordine subito entrate in azione nelle situazioni di maggiore difficoltà.

“Abbiamo un sistema che funziona – dichiara Franca Giannotta, assessore alla protezione civile del Comune di Alassio – siamo stati allertati per tempo e questo ci ha messo nelle condizioni di essere subito operativi. In questo momento una ruspa sta sgomberando via Diaz e via Giotto. In particolare abbiamo inviato un mezzo pesante a sgomberare l’uscita delle scuole in via Neghelli via e davanti alla casa di riposo Giacomo Natale. La situazione è comunque sotto controllo”.