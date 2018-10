Alassio riceve la Bandiera del Santuario Pelagos

Alassio. Ieri mattina presso la sala consiliare del comune di Sarzana si è svolta la cerimonia ufficiale di sottoscrizione della carta di partenariato con la consegna della Bandiera del Santuario Pelagos. Otto i comuni liguri che hanno aderito all’iniziativa: Alassio, rappresentato dall’assessore all’ambiente Rocco Invernizzi, era tra questi, insieme ad Albisola Superiore, Ceriale, Vado Ligure, Framura, Levanto, Monterosso e Sarzana.

Il Santuario è l’area marina davanti alla costa azzurra e alla riviera ligure, delimitata a ovest dalla Penisola di Giens in Francia a sud da Capo Falcone in Sardegna, a est da Fosso Chiarone (a sud della costa toscana), nata dall’accordo tra Italia, Principato di Monaco e Francia per la protezione dei mammiferi marini che vi vivono: un ecosistema di grandi dimensioni, circa 87.500 chilometri quadrati, di grande interesse scientifico, socie-economico, culturale ed educativo.

In rappresentanza del ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ha firmato le Carte di partenariato consegnando le Bandiere del Santuario Pelagos agli otto rappresentanti dei comuni liguri, il comandante Santo Altavilla del reparto ambientale marino delle capitanerie di porto.