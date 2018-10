Alassio. Prosegue l’intervento di sfalcio di erbacce e di pulizie sulle vie della città.

In questi giorni gli operai del Comune sono al lavoro nella zona di Loreto, alta e bassa fino all’incrocio con via Michelangelo, compreso il parcheggio e il campo di bocce nei pressi della Chiesa della Madonna di Loreto, via Michelangelo tutta da via Pera fino all’Aurelia, nei pressi della stazione e della mulattiera per Madonna delle Grazie.

Foto 2 di 2



“Ci siamo coordinati – spiegano Rocco Invernizzi e Alessandra Aicardi, rispettivamente assessore all’Ambiente e consigliera incaricata al verde pubblico – e con la collaborazione dell’azienda incaricata della Nettezza Urbana e dei giardinieri comunali stiamo portando avanti lo sfalcio e la pulizia di strade, sentieri”.

Altri interventi saranno calendarizzati compatibilmente con le condizioni meteo.