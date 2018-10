Alassio. Un parcheggio “improprio” nel punto meno opportuno ed ecco che l’autobus non riesce a passare e la strada resta paralizzata per lunghissimi minuti. E’ successo questo pomeriggio in via Neghelli ad Alassio.

Non avendo forse trovato posteggi migliori, il proprietario di un’auto ha lasciato il proprio veicolo in un punto nodale della strada. Il suo incauto parcheggio, però, ha finito per bloccare il transito di un autobus “articolato”, che proprio a causa della presenza dell’auto non è riuscito ad effettuare correttamente la manovra.

Bloccato il bus, anche tutti gli altri mezzi che seguivano sono rimasti incastrati in via Neghelli e nelle arterie attigue, di fatto paralizzando per lunghi minuti il traffico dell’intera zona.

Alla fine, dopo un’attesa che a molti è sembrata interminabile, ecco giungere il proprietario, salutato da una ironica ovazione ed un applauso. A quanto pare, dopo aver parcheggiato si era recato in una vicina palestra.