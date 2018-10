Alassio, locali sul lungomare privati di porte e vetrate dalla mareggiata: scatta l’allarme “sciacallaggio”

Alassio. Sembra incredibile (per non dire assurdo), ma è già accaduto in diverse zone d’Italia nelle ore immediatamente successive a numerose tragedie. E ora il rischio è che possa accadere anche nella città del Muretto.

Si tratta del fenomeno dello “sciacallaggio” ed è tutto fuorché raro. Alcuni, approfittando di situazioni di gravi emergenza, incuranti dei danni subiti, sono soliti trafugare il più possibile da zone colpite da tragedie ed emergenze.

È successo nelle zone terremotate della Penisola e potrebbe succedere ad Alassio, dove le attività del lungomare, pesantemente danneggiate dalla mareggiata di ieri, sono praticamente sprovviste di porte d’ingresso e vetrate e potrebbero finire proprio nel mirino degli “sciacalli”.

E lo sanno bene anche le forze dell’ordine che si preparano per un “tour de force” notturno. I carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale hanno deciso di puntare sulla prevenzione e sul controllo. Questa sera, infatti, saranno numerosi gli agenti, a piedi e in auto, che “batteranno a tappeto” l’intero lungomare per tutta la notte a tutela degli esercenti e di coloro che hanno subito gravi danni.