Alassio, l’istituto Don Bosco aderisce alla Notte Bianca dei Licei Economici Sociali 

Alassio. Una serata aperta a tutti e dedicata ai delicati temi dei “diritti nel mondo globale” quella che si sta preparando a vivere l’Istituto Don Bosco di Alassio il 26 ottobre 2018.

Anche l’Istituto alassino ha infatti aderito alla Notte Bianca dei Licei Economico Sociali, promossa dal Ministero a livello nazionale e che unisce (anche se a distanza) tutti i licei economico sociali coinvolti con iniziative di promozione e di sensibilizzazione verso i temi dell’economia, dell’educazione civica, con un focus appunto sul tema dell’anno: i nuovi diritti nel mondo globale.

L’Istituto salesiano Madonna degli Angeli di Alassio – Liceo Economico Sociale ha personalizzato la serata con animazione e laboratori a tema e saranno proprio gli alunni i veri protagonisti della serata, tra ruoli da presentatori e moderatori, trasformando la scuola in una vera e propria agorà di dibattito.

A partire dai loro lavori, saranno infatti i ragazzi e le ragazze della scuola ad affrontare la delicata questione dei diritti globali attraverso microconferenze all’interno delle aule e dell’auditorium che per l’occasione si trasformeranno in luoghi aperti chiunque volesse conoscere la scuola, i progetti del Les e il lavoro fatto da docenti e studenti nel corso degli anni.

L’evento vedrà, oltre l’animazione degli alunni, anche la presenza di diversi ospiti che hanno accettato l’invito dell’Istituto e porteranno i loro contributi. Tra questi l’assessore alla cultura di Alassio Fabio Macheda, don Franco Pirisi (come testimonianza da Teheran), Alfio Lonati (sul tema dei centri di accoglienza), Simona Trinchero (sul tema del diritto al gioco), Andrea Farina (coordinatore dell’osservatorio per i diritti dei minori), il professor Bruno Schivo (sulla negazione dei diritti civili nel mondo), la professoressa Laura Boni (sul tema del diritto all’istruzione in carcere).

Al pubblico sarà permesso muoversi negli ambienti per seguire le conferenze che maggiormente incuriosiranno o interesseranno. A dare ancora più colore alla serata, sarà allestita una zona musicale dove alcuni allievi ed ex allievi si esibiranno con i loro strumenti e una zona ristoro. L’iniziativa si terrà venerdì 26 ottobre, dalle 18 alle 23.