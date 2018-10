Alassio Laigueglia PGS Volley: successo nel primo torneo stagionale per le Under 18

Alassio. Si conclude con un primo posto la prima uscita stagionale dell’Under 18 femminile dell’Alassio Laigueglia PGS Volley.

Le ragazze guidate dall’inossidabile Danilo Giachello, coadiuvato dal giovane Andrea Bertolotto, si aggiudicano il torneo Under 18 organizzato dalla società Volare di Arenzano.

Dopo due partite mattutine chiuse entrambe con un successo in 2 set contro compagini di Albaro, il pomeriggio vede le alassine disputare la semifinale contro la più coriacea squadra di casa, che le costringe ad una dura rimonta nel primo set che non impedisce loro di chiudere nuovamente con un 2 a 0, seppur molto combattuto.

La finale contro il Celle Varazze si dimostra ben più difficile, ma il 2 a 1 consacra vincitrice l’Alassio Laigueglia.

Altra soddisfazione è la consegna dei premi speciali per Silvia Brignoli come miglior libero e per Sulltane Elezi come miglior giocatrice del torneo.

“Test superato – dicono i dirigenti della società -, ora aspettiamo l’inizio di una stagione che si presenta dura per una squadra giovane che militerà nei campionati Under 18 e Prima Divisione“.

“Continua intanto il reclutamento dei piccoli atleti che, nella palestra Ollandini, trovano Rosy, Cinzia e Andrea pronti per farli divertire e crescere nello sport, con lo sport. Porte aperte ai maschi che vorranno cominciare e/o riprendere a giocare a pallavolo. I Mondiali appena terminati hanno dimostrato, a chi ancora non lo sapeva, che il volley è un gioco anche maschile dove la potenza, la tecnica e l’intelligenza si integrano creando un effetto più che mai piacevole e coinvolgente” concludono.