Alassio, “Gli amici di Rufus” donano 1100 euro alla Croce Bianca

Alassio. Da una goliardata può nascere qualcosa di buono, di utile per tutti. Così è stato ad Alassio, quando un gruppo di persone si è riunito sotto il nome “Gli amici di Rufus” dando vita ad una giornata di festa e di divertimento.

Una serie di iniziative collaterali hanno poi permesso, quel giorno, ovvero il 9 settembre, di consegnare al presidente della Croce Bianca di Alassio, un’oblazione di 1.100 euro.

“Voglio ringraziare pubblicamente tutti gli alassini e gli amici che hanno permesso di arrivare a questa offerta molto generosa” ha detto Ennio Pogliano. La consegna è avvenuta durante una giornata presso il Santuario della Madonna della Guardia.

Gli Amici di Rufus hanno così solennemente consegnato l’assegno che servirà per completare il progetto “Per andare oltre”, che ha come scopo finale quello di acquistare mezzi per incrementare il parco macchine della Pubblica Assistenza. “Quanto accaduto è la testimonianza che la giusta sinergia, unita anche a momenti di leggerezza e divertimento, possono portare una caduta diretta sulla società, andando ad aiutare le associazioni sul territorio. Ancora una volta il grande cuore di Alassio ha avuto la meglio, unito alla goliardia e al puro e sano divertimento” ha concluso il presidente Pogliano.