Alassio, dai proventi dei parcheggi a pagamento arriva un contributo per la Croce Rossa Italiana

Alassio. “La due giorni di incassi al di fuori del contratto sarà devoluta alla Croce Rossa a integrazione di quanto già raccolto nel corso del Galà di Beneficenza per l’acquisto di una sedia saliscendi motorizzata ‘Venice Power’ per il trasporto delle persone laddove non è possibile intervenire con la lettiga”.

Lo fa sapere la giunta alassina che ha deciso all’unanimità di destinare quanto incassato da Sct nelle due giornate dell’11 e del 12 giugno scorso, quindi al di fuori del proprio contratto di gestione dei parcheggi a pagamento della Città di Alassio, alla Croce Rossa Italiana affinchè possa dotarsi di un prezioso ausilio alla quotidiana opera di soccorso.

Si tratta di 3.212,75 euro che Sct ha già provveduto a restituire all’amministrazione comunale e che gli uffici stanno trasmettendo, con apposita determinazione alla sezione locale della Cri.