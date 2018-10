Alassio. “Un grande lavoro di squadra, avviato in piena estate appena ricevuta la carica di assessore al turismo”: Angelo Galtieri spiega così la genesi di un percorso che ha condotto a questa conferenza stampa e soprattutto ad un programma destinato a trasformare profondamente la Città di Alassio durante le festività natalizie.

“Abbiamo intrapreso una strada fatta di condivisione e confronto con il tessuto economico, culturale, sociale del nostro territorio perché credo fondamentalmente che non possa esistere crescita senza una strategia e non vi possa essere strategia senza confronto con tutti gli attori della nostra città e non solo”.

“Nelle prime settimane del mandato si è costituito un Tavolo del Turismo cui hanno preso parte, compatibilmente con le proprie disponibilità di tempo: commercianti, albergatori, consorzi, associazioni, immobiliaristi, ristoratori… Questo calendario è il primo risultato del loro e nostro lavoro. Non è ancora un calendario dettagliato, ma nelle sue linee portanti è tracciato, ed è significativo del volto che si è voluto dare ad Alassio per le festività natalizie. Oltretutto è esemplificativo del modus operandi con il quale affronteremo anche la stagione 2019: con ampio anticipo in modo da poter promuovere fuori dai confini cittadini il nostro “Pacchetto Alassio”.

“Questo logo – aggiunge Galtieri – che ben rappresenta il lavoro di squadra e Alassio è la sintesi figurativa della città, con la Cappelletta, il Muretto, il Molo Bestoso, anche la Torre di Vegliasco ad accompagnare il template natalizio dove è disegnato lo chapiteau per circo, i fuochi e Babbo Natale in slitta. Un logo ricco di immagini come è ricco il Natale quest’anno ad Alassio e per il quale dobbiamo ringraziare la fantasia e la professionalità di Marcella Fiore che con noi sta lavorando per il coordinamento dell’immagine di Alassio che vogliamo promuovere”.

Quello visto in Piazza della Libertà durante la conferenza stampa non è che un assaggio di “Alassio Christmas Town”: non un villaggio di Babbo Natale, non una piazzetta decorata a tema, ma un’intera città pervasa dallo spirito e dai protagonisti del Natale. Grazie al Circo Medini, l’unico circo sul territorio nazionale a non utilizzare animali, senza con questo sacrificare la spettacolarità delle proprie rappresentazioni, e grazie soprattutto all’idea di Marco della Wea Agency che ne cura la direzione artistica tutta la città vivrà per l’intero periodo natalizio momenti di coinvolgimento ovviamente ispirati alla tradizione del Natale.

Un caratteristico tendone bianco e rosso nei giardini comunali, riscaldato, con oltre 150 posti a sedere dove ogni giorno e sera andranno in sena tre spettacoli, un Villaggio con Babbo Natale e gli Elfi in Piazza Matteotti e in tutta la città uno stuolo di elfi, pupazzi e figuranti ispirati alla tradizione del Natale daranno vita a spettacoli improvvisati per accompagnare lo shopping natalizio e per la gioia dei più piccoli. Negozi, alberghi e ristoranti hanno accolto con entusiasmo la proposta di poter animare la giornata con i personaggi, l’entusiasmo e la magia del Natale.

“Dal 6 dicembre al 6 gennaio – aggiunge Galtieri – Alassio si trasformerà completamente anche grazie alle giostre, alla pista di pattinaggio e ad altre postazioni di divertimento che stiamo ancora predisponendo come per esempio i gonfiabili e i tappeti elastici: non ci sarà uno spazio della città che non sarà caratterizzato da qualche attrazione. Per questo il calendario del Natale avrà il formato di una piantina con tutte le “postazioni” ben indicate”.

“Uno dei mille ringraziamenti che come assessore devo e voglio fare è sicuramente al Consorzio un Mare di Shopping non solo per come ha accolto l’idea di Alassio Christmas Town, ma perché anche quest’anno lanceranno il loro concorso, finora forse poco pubblicizzato, ma assolutamente unico sul territorio nazionale”

Torna “Lo Shopping dei Sogni” il concorso che a fronte di una spesa minima di 100 euro presso i circa 200 esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, regala la possibilità di vincere un voucher di 10mila Euro per uno shopping sfrenato nei negozi aderenti. “Chi acquisterà nei nostri negozi nel periodo tra l’8 dicembre e il 6 gennaio – spiega Loredana Polli, presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping – riceverà con lo scontrino una cartolina. Dovrà compilarla con i propri dati e inserirla in un immenso contenitore posizionato in Piazza Matteotti. Al termine del concorso sarà estratta a sorte una cartolina e l’intestatario potrà vivere una giornata davvero unica di shopping sfrenato per un valore di diecimila euro”.

Uno degli aspetti più significativi del Natale, delle sue tradizioni è sicuramente quello culturale. Dalla collaborazione con Giulia Bogliolo Bruna, etnologa, storica e scrittrice alassina, e soprattutto una delle più apprezzate specialiste della letteratura di viaggio del Rinascimento, dei primi contatti tra gli Inuit (Eschimesi) e gli Europei e del “meraviglioso nordico”, nasce Magia Bianca: un percorso costruito attraverso mostre e incontri che da un’insolita Alassio ricoperta da un manto innevato, ci porta alla scoperta delle bellezze naturali dell’Artico, Eden minacciato dal cambiamento climatico, e dei suoi abitanti, gli Inuit depositari di una millenaria filosofia naturale che si fonda sull’equilibrio ed il rispetto dell’ambiente.

“Di fronte all’edonismo suicida di una società in crisi di valori che oscilla tra consumismo compulsivo e nostalgia dell’Età dell’Oro- spiega la stessa Giulia Bogliolo Bruna – la mostra è un manifesto in favore di un’“ecologia integrale” nell’accezione di Papa Francesco”.

Si parte quindi con le immagini di Alassio innevata di Renato Bellia per poi compiere un viaggio dagli anni Cinquanta del XX secolo ad oggi, attraverso gli oltre trenta clichés originali che sono stati scattati nel corso di spedizioni scientifiche condotte dall’etnologo ed esploratore francese Jean Malaurie, dal fotoreporter e critico d’arte Matteo Smolizza, dalla antropologa Giulia Bogliolo Bruna (Centre d’Etudes Arctiques, EHESS/CNRS, Paris), dal prof. Peter Wadhams dell’Università di Cambridge, già direttore dello Scott Polar Institute, dalla dott.ssa Maria Pia Casarini Wadhams, già direttrice dell’Istituto Polare “Silvio Zavatti” di Fermo.

L’inaugurazione della mostra da parte delle Autorità si svolgerà il 27 dicembre alle 16h30 e sarà seguita da una conferenza-dibattito animata dall’etnostorica Giulia Bogliolo Bruna, dal fotoreporter Matteo Smolizza, e dal fotografo e cameraman delle spedizioni polari Dough Alan, organizzata con il sostegno dell’Associazione Vecchia Alassio.

Il giornalista Daniele La Corte modererà l’incontro mentre Giorgio Caprile e Andrea Elena saranno i protagonisti rispettivamente delle letture di alcuni brani storici, e dell’intrattenimento musicale.

Spettacolo nello spettacolo la pittura estemporanea sul Grande Nord della pittrice Elena Buzhurina, astro nascente della pittura contemporanea, in occasione dell’inaugurazione della mostra.

Negli ultimi tempi le celebrazioni per il Santo Patrono sono state in qualche modo abbandonate a loro stesse con il risultato di dover assistere ogni anno a eventi poco partecipati e sentiti da parte della città. “Quello che vorremmo fare – spiega Fabio Macheda, assessore al Commercio del Comune di Alassio – è proprio rivitalizzare le festività patronali puntando proprio sulla tradizione e sulle nostre eccellenze. In quest’ottica abbiamo pensato all’Istituzione della Denominazione Comunale di Origine De.C.O. ovvero un marchio di garanzia dei prodotti ad alto valore storico della tradizione locale. Di qui, in collaborazione con le frazioni e le associazioni locali, è nata l’idea di organizzare la prima “Fiera De.C.o. Alassio Street Food” che si terrà nei dal 7 al 9 dicembre c.a. in Piazza Matteotti. Grazie alla collaborazione con il progetto Alassio Christmas Town le eccellenze delle nostre frazioni troveranno spazio nelle casette in legno del villaggio di Babbo Natale.

Moglio con la “ventre” e le “mugnarelle”, Solva con le “biscette”, Borgo Coscia con le frittelle di mele, la Confraternita di Santa Caterina con le “gallette” e le “paiette”, Borgo Barusso con i “gumeletti” e gli ittiturismi del porto con panini con le acciughe e “ u macchettu”. Non mancheranno i Baci di Alassio, il “Pan del Marinaio” e altre gustose specialità alassine. Grazie all’archivio storico-fotorafico dell’Associazione Vecchia Alassio in collaborazione con l‘Istituto Alberghiero Giancardi Alassio sarà allestita una mostra fotografica multimediale di immagini storiche delle tradizioni alimentari locali.

Il calendario del ponte di Sant’Ambrogio si sta poi arricchendo di ulteriori eventi: il 6 dicembre si parlerà di Turismo a Tavola, l’importanza del food nella promozione di un territorio; il 7 dicembre torna invece anche la Corsa dei Babbi Natale, abbinata alla lotteria di Sant’Ambrogio, con partenza dal Molo in direzione Porto, ritorno fino alla Scogliera e arrivo al Molo: un percorso di 7,5 km alla portata di tutti: sufficientemente corto per i meno allenati o per chi semplicemente approfitta per una bella passeggiata lungo le passeggiate a mare; sufficientemente lungo anche per mettere a prova i più allenati. Ma l’Assessorato al Commercio sta lavorando ancora ad altre prestigiose iniziative.

Dopo Sant’Ambrogio voliamo a Santo Stefano per il tradizionale appuntamento con il Cimento Invernale organizzato in collaborazione con la Società di Salvamento. E’ uno dei più antichi appuntamenti con il mare d’inverno e ogni anno con qualsiasi condizione meteo vede la partecipazione di centinaia di persone. Via poi a Capodanno: con il Capodanno in Piazza della Libertà, davanti al Comune. Spazio poi, com’è naturale che sia, alla ricca ed effervescente proposta della movida dei locali alassini. Il tradizionale appuntamento con i Fuochi d’Artificio è fissato per il 1° gennaio alle ore 18, naturalmente dal Pontile Bestoso.

Il 6 gennaio la Befana arriverà dal Mare, con l’Epifania del Subacqueo e andrà a fare compagnia alle celebrities impegnate nella 4° edizione del Footgolf sempre sulla spiaggia di Alassio Voluta dall’associazione Bagni Marini, per mostrare come la spiaggia alassina sia viva tutto l’anno, l’iniziativa sembra goliardica e in parte lo è, ma in realtà esiste proprio una federazione nazionale e internazionale che ne disciplina il regolamento e gli atleti. Lo scorso anno vinse Chiappucci, che con ogni probabilità tornerà per difendere il titolo.

In mezzo la passeggiata sulla spiaggia di “Dogs for Christmas Cats” il 15 dicembre per raccogliere fondi per la gattoteca della Croce Bianca; la mostra d’arte di Carmen Signo alla Galleria sulla Spiaggia Artender, la Mostra dei Presepi di Paolo Zampiga: opere d’arte realizzate a mano in una vita di incredibile passione; il Cineforum di Natale, il Christmas Open di Tennis all’Hanbury Tennis Club dal 27 dicembre e il Torneo della Befana di Volley al Palazzetto dello Sport Lorenzo Ravizza.

Ultima ma certo non ultima, è la novità nel campo della goliardia e dell’intrattenimento senza pensieri. In considerazione dello straordinario successo dell’edizione estiva, arriva la prima Canotto Race Winter Edition. Un’idea balzana diventa un evento esilarante in grado di coinvolgere equipaggi e soprattutto tantissimo pubblico. E’Clay e Vivalassio New Generation si stanno preparando: il 5 gennaio dal molo la partenza – con sorpresa-, navigazione intorno al molo e arrivo…forse sempre sul Molo

“Mancano ancora i dettagli e qualche ulteriore appuntamento – conclude Angelo Galtieri – ma la strada è tracciata. Per la prima volta un’intera città per un mese, si trasformerà nella Città del Natale. Un marchio, quello di Alassio Christmas Town, che l’ufficio commercio ha già provveduto a registrare perché l’idea è, e sarà negli anni a venire, quella di promuovere l’immagine e l’idea che trascorrere da noi le festività natalizie sia sinonimo di entusiasmo, di opportunità e di grande divertimento… per ogni età e palato”.

“E’ prassi, sotto Natale, far la gioia dei più piccoli pensando a un cucciolo: un cagnolino, un gattino – Paola Cassarino Consigliera Comunale con l’incarico alla Protezione Animali analizza così il fenomeno – Quello che non mi stancherò mai di ricordare a chi vuole allargare la propria famiglia a un pelosino è che non si tratta di un peluche, ma un esserino che dal primo giorno all’ultimo dipenderà interamente da noi. Avere un cane o un gatto è impegnativo e non può e non deve essere un capriccio sotto l’albero. Ma se si è veramente convinti e consapevoli del passo che si sta facendo allora vi ricordo i “diversamente cuccioli” del Comune, tanto affamati di affetto”.

Ci sono i cani di Alassio salva i Cuccioli con la pagina Facebook straripante di immagini di gioia e tenerezza e c’è la Gattoteca della Croce Bianca con graziosi micetti che non aspettano altro che trovare una nuova famiglia.