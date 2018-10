Alassio, attivo il nuovo servizio di rilascio dei buoni mensa scolastici

Alassio. E’ attivo da questa mattina, dalle 8.30 alle 12.30, il nuovo servizio predisposto dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche per il rilascio dei buoni mensa scolastici.

“Si tratta di un’iniziativa – spiega Fabio Macheda, assessore alle Politiche Scolastiche – per ora in fase sperimentale per andare incontro alle necessità dei genitori e fornire più punti di reperimento dei buoni mensa”.

Oltre agli sportelli di Banca Carige, come già in uso, sarà possibile acquistare i buoni anche presso l’ufficio Politiche Scolstiche sito al piano terra del palazzo comunale.

Il rilascio avverrà attraverso pagamento a mezzo pos o previo pagamento effettuato attraverso home banking.

L’ufficio osserverà il seguente orario di apertura: da lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 9,30 (apertura della porta che accede direttamente all’ufficio politiche scolastiche lato ponente del palazzo comunale) e proseguo fino alle 12,30 (con regolare ingresso dal palazzo comunale).