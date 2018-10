Alassio, al via i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Mazzini e via Torino

Alassio. Dopo piazza Paccini recentemente riaperta al pubblico con una rinnovata pavimentazione e la nuova segnaletica orizzontale e verticale, e dopo piazza Airaldi Durante, dove è stata ripristinata l’illuminazione, il verde pubblico e sostituite le travi ammalorate della piattaforma in legno, sono ora i marciapiedi di via Mazzini e via Torino ad essere al centro di una importante operazione di restyling da parte dell’amministrazione comunale di Alassio.

“I lavori, iniziati stamani – commenta Rocco Invernizzi, assessore allo sport del Comune di Alassio – prevedono il rifacimento della pavimentazione, delle aiuole a contorno degli alberi di aranci uniformandoli ai materiali e allo stile dei marciapiedi della città”.

“Abbiamo poi destinato 218 mila euro, emersi dallo ‘sbloccavanzo’ – aggiunge Marco Melgrati, sindaco di Alassio – per l’abbattimento della barriere architettoniche dei marciapiedi alassini”.

Nel frattempo su Passeggiata Ciccione sono ripesi i lavori per sostituire i montanti non più a norma della ringhiera con quelli in acciaio inox in linea con quelle di tutto il litorale alassino.

“Mi piace pensare di portare a termine il lavoro iniziato 15 anni fa regalando alla città un’immagine di ordine, eleganza e pulizia”.