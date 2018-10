Alassio, 60enne investito sulle strisce: trasportato al Santa Corona

Alassio. E’ stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un signore rimasto ferito a seguito di un investimento pedonale avvenuto oggi pomeriggio ad Alassio in via Sant’Ambrogio.

Secondo quanto appreso, l’uomo, un 60enne, è stato colpito da una vettura mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, finendo poi a terra a seguito dell’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il 60enne è stato trasferito presso il nosocomio pietrese. Fortunatamente l’impatto con il mezzo è avvenuto a bassa velocità e non ha riportato gravi traumi o ferite, non è in gravi condizioni.

Sul luogo dell’investimento pedonale sta ancora operando la polizia municipale alassina per i rilievi e gli accertamenti del caso.