Al via la prima prova del Trofeo Invernale Varazze

Varazze. Prende il via domani, domenica 28 ottobre, la prima prova della terza edizione del Trofeo Invernale Varazze, regata aperta a tutte le Derive a TC (escluso Optimist), organizzata dalla locale sezione della LNI con il patrocinio della città di Varazze e la collaborazione di Marina di Varazze e Comitato Lanzarotto Malocello.

Il Trofeo sarà assegnato con almeno cinque prove valide. Per ogni prova sarà stilata una classifica overall con la formula di Portsmouth. A fine manifestazione sarà redatta una classifica generale per ogni singolo atleta partecipante.

Il programma è articolato su dieci prove, cinque giornate con eventuale giornata di recupero. Queste le date: 28 ottobre, 16 dicembre, 3 febbraio, 24 febbraio, 10 marzo, 24 marzo (eventuale giornata di recupero).

Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 10,30 di domenica 28 ottobre in segreteria e sul sito internet del circolo.

Verranno premiati i primi tre classificati della classifica generale ed i primi classificati delle categorie Juniores, Senior, Master, Grandmaster e Femminile.

Alle imbarcazioni provenienti da circoli esterni sarà permesso il ricovero dell’imbarcazione presso l’area di sosta a terra solo dal giorno precedente la prima giornata di regata fino a quindici giorni dal termine della manifestazione.

L’iscrizione è aperta per tutto il Trofeo Invernale Varazze a partire dal 10 ottobre e comporta una quota di 50 euro ad atleta in caso d’iscrizione a tutte le prove del Trofeo Invernale 2018/19, 15 euro in caso di iscrizione per una sola giornata (compresa la giornata di recupero).