Al via il concorso nazionale “Albisola: ceramica nel verde”

Albisola Superiore. Prende il via “Albisola: ceramica nel verde”, la prima edizione del concorso nazionale voluto dall’amministrazione comunale di Albisola Superiore, con il patrocinio dell’Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC), per sottolineare l’eccellenza artistica che contraddistingue la città.

Il concorso arricchirà di nuovo arredo urbano, costituito da manufatti ceramici, i giardini comunali e le rotonde stradali del centro cittadino ed è aperto a ceramisti artigiani, allievi di scuole d’arte e università, associazioni, scuole, scuole di ceramica ed artisti italiani e stranieri.

Gli artisti italiani e stranieri interessati dovranno essere presentati da una bottega artigiana o industria ceramica, che dovrà vistare il modello di adesione compilato dai partecipanti. Le opere partecipanti al concorso dovranno essere ispirate a beni culturali, suggestioni paesaggistiche e riferimenti stilistici ceramici del territorio.

“Questa iniziativa nasce in continuità con l’operato del mio Assessorato e di quello alla Cultura della collega Giovanna Rolandi nella costante azione di valorizzazione e promozione della ceramica albisolese come eccellenza locale e come storico e futuro potenziale volano economico del nostro territorio”. – commenta l’Assessore al Turismo Luca Ottonello -. Il concorso ha l’obiettivo di abbellire l’arredo urbano della nostra città, impreziosendo aree verdi, giardini pubblici e rotatorie con opere e installazioni artistiche in ceramica realizzate da ceramisti, artisti, scultori, artigiani locali, italiani ed internazionali, che abbiano il piacere ed il desiderio di contribuire, donando la loro opera, a perpetuare nel tempo l’importanza e la bellezza della ceramica”.

La scheda di adesione e il bozzetto dell’opera dovranno essere inviati via email, in formato jpg, all’indirizzo turismo@comune.albisola-superiore.sv.it o in formato cartaceo, tramite posta ordinaria, a Comune di Albisola Superiore – Servizio Turismo – Piazza della Libertà, 19 – 17011 Albisola Superiore, entro e non oltre il 7 gennaio 2019.