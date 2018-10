Dopo il successo della tappa di domenica scorsa della e-Enduro campionato italiano di MTB elettroassistite, che ha visto sfrecciare atleti di fama internazionale come Miranda Miller e Curtis Keene tra i sentieri del Monte Beigua e della Guardia, il Varazze Outdoor Fest continua con ancora più entusiasmo da parte degli organizzatori, forti degli attestati di stima ricevuti da parte dello staff della E-enduro e da parte degli e-riders.

“Sentieri bellissimi, una gara completa ed avvincente, molto muscolare e al contempo tecnica” in sintesi i loro commenti, per altro tutti positivi.

“Questo non fa altro che confermare – afferma Marco D’Aliesio, presidente di Vaze free Time e organizzatore della quattro giorni dedicata agli sport all’aria aperta, che la strada intrapresa in questi 5 anni di Varazze Outdoor Fest è quella giusta”.

“Ma il Varazze Outdoor non è solo bici – aggiunge D’Aliesio – infatti, nonostante il brutto tempo, durante lo scorso fine settimana si sono tenute le uscite di Kayak Fishing e il Gran Trekking e molte altre attività sono in programma per sabato e domenica prossimi”. Infatti nel weekend sarà tempo anche di voga, trekking e dell’iconica Beach Color Run, ma anche l’arrampicata nei vicini boschi dell’Alpicella.