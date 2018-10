Al Cinema Moretti l’ultima anteprima di “Game of Kings” del pietrese Dario Rigliaco

Pietra Ligure. È tutto pronto per il gran finale: venerdì 26 ottobre alle 21 il cinema Moretti di Pietra Ligure ad ospitare l’ultima anteprima su grande schermo di “Game of Kings”, la web serie che porta la firma del pietrose Dario Rigliaco. Durante la serata saranno proiettati in anteprima tutti e quattro gli episodi della serie, composta da otto puntate, che sarà completata nel 2019 con l’uscita della seconda parte.

“Game of Kings è la prima web-series fantasy/medievale autoprodotta interamente in Liguria, grazie al supporto dell’ associazione culturale genovese D&E Animation, di cui Dario Rigliaco ne è fondatore, insieme al signor Tonoli. Dario Rigliaco, pietrese di origine, è l’autore e lo sceneggiatore di “Game of Kings”. La regia è dell’affermato Gioele Fazzeri, noto operatore foto/video e compositore musicale, oltre che responsabile della post-produzione del progetto.

Si tratta di “un prodotto nuovo, completamente inedito, che valorizza il territorio e gli artisti che ne fanno parte e che ha richiesto 50 ore sul set, quasi sei mesi di scrittura, oltre 80 persone coinvolte e una post produzione da record”.

“Tornare a Pietra Ligure dopo tanti anni è un’emozione positiva, importante – dice Dario Regliaco – Ci tenevo molto a presentare ‘Game of Kings’ al Moretti e grazie al comune è diventato possibile. Spero di incontrare il sindaco, chissà se si ricorda di me. L’ultima volta che mi ha visto probabilmente ero un suo alunno delle scuole elementari”.

Tra le pubblicazioni di Dario Rigliaco ce n’ è una molto importante, che sarà presentata durante la serata: si tratta de “Il ponte degli angeli”, un libro a scopo benefico legato alla tragedia del ponte Morandi, illustrato dai bambini.

In sala, oltre a regista e sceneggiatore saranno presenti anche alcuni tra gli attori protagonisti del film, come Riccardo Musso (Byron Farkas), Gianluca Messina (frate Abery) e due Re della serie, Maurizio Bonanno (Re Avram) e Luca Cevasco (Re Aaron Tauber).

Dopo quest’ultimo grande evento i primi quattro episodi di “Game of kings” sbarcheranno in tv su Telegenova (sul canale18 del digitale terrestre) dove andrà in onda dal 31 ottobre alle 19.30 per quattro mercoledì. Dopodichè la serie finirà il suo percorso sul web, dove diventerà ufficialmente una web-series e potrà accedere a festival e concorsi legati a questa categoria.

“Certo, vederlo al cinema in un unica serata, insieme al cast, è tutta un’altra storia”, dice Rigliaco.

I biglietti saranno disponibili presso il cinema Moretti la sera dell’ evento a partire dalle 20.