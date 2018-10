Affrontare lo stress con la mindfulness

Finale Ligure. Vi è mai capitato di ritornare a casa in macchina e non ricordare la strada che avete percorso? Oppure di essere talmente distratti da non ricordarvi cosa dovevate fare con quell’oggetto in mano? O di aver reagito male come in automatico in una situazione e poi esservene pentiti? Questi comportamenti sono l’esatto opposto della mindfulness.

Mindfulness significa portare attenzione al momento presente in modo curioso e non giudicante (Kabat-Zinn, 1994).

Il corso MBSR (Mindfulness based stress reduction) ideato da Jon Kabat-Zin, in cui viene appresa la pratica della mindfulness, è un percorso di gruppo, di otto incontri a cadenza settimanale della durata di due ore e mezza, in cui si alternano momenti di pratica e riflessione, in una cornice non giudicante e di curiosità verso sé stessi.

Un aspetto centrale del programma è l’apprendimento di un metodo “gentile” ma efficace che incoraggia il partecipante a sviluppare un profondo livello di ricerca e sperimentazione nell’applicare alla vita quotidiana la mindfulness (consapevolezza non giudicante, portata momento per momento). Alla base vi è l’apprendimento della meditazione come canale di conoscenza e sviluppo di consapevolezza. Ai partecipanti viene insegnato come diventare più coscienti delle risorse già disponibili in loro ma non riconosciute, per mobilitarle in sostegno alla propria salute e benessere e per affrontare in modo diverso le condizioni di fatica, stress e sofferenza (psichica e fisica). Intende aiutare il partecipante a diventare più vividamente cosciente del respiro, del corpo, della mente, di tutti gli aspetti presenti nell’esperienza quotidiana della vita in modo da poter cominciare a prendersi più consapevole e profonda cura di sé.

Al fine di insegnare la mindfulness è necessaria una formazione specifica in scuole riconosciute e una pratica costante e continua.

Per avere ulteriori informazioni sul corso MBSR in programmazione a Finale Ligure, condotto dalla Dott.ssa Giorgia Maspes, psicologa, istruttrice di protocolli mindfulness, formatasi AIM (associazione italiana per la mindfulness) è possibile scrivere a esserepsicologia@libero.it oppure telefonare al 333.3584429.