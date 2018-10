Albenga. Questa sera dalle ore 21 alle 22.30 al Teatro Ambra un nutrito gruppo di coristi, circa un centinaio di alpini, si esibirà nel Concerto dei tre cori alpini della sezione di Savona, Montegreppino, Alta Val Bormida, e Sulle note del lago. Si esibiranno in canti alpini del repertorio della sezione nazionale alpini.

Nel pomeriggio di oggi invece, alle ore 16 la Fanfara Montebeigua della sezione di Savona si esibirà in un concerto itinerante per le vie del centro cittadino. A Palazzo Oddo è stata inaugurata ieri e resterà aperta la Mostra sulla prima guerra mondiale.

Queste iniziative rientrano nell’ambito della tre giorni di festeggiamenti del Premio nazionale “L’Alpino dell’anno 2017” che si concluderà domani 7 ottobre con il seguente programma: ore 8.30 raduno sul lungomare Doria, ore 9.15. Onori al Vessillo sezionale, alzabandiera, sfilata per le vie cittadine e deposizione corone al Monumento degli Alpini e ai Caduti di tutte le guerre.

A seguire la Santa Messa in Catterale San Michele al termine del quale sarà consegnato in piazza San Michele il Premio “L’Alpino dell’anno 2017” in presenza delle Autorità. Nel pomeriggio a Campochiesa carosello della fanfara A.N.A valle Bormida di Acqui Terme.