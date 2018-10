Ad Albenga la “Giornata del Ricordo” per il centenario della Prima Guerra Mondiale

Albenga. In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, giovedì 18 e venerdì 19 ottobre ad Albenga si svolgerà la “Giornata del Ricordo”.

La sezione di Albenga dell’Associazione Arma Aeronautica, il 108 Club Frecce Tricolori Albenga e Ponente Ligure “Cap. Pil. Valentino Iansa” con il patrocinio del Comune e la partecipazione di tutte le associazioni d’arma albenganesi ricorderanno i 100 anni dalla fine della Grande Guerra con un’importante manifestazione commemorativa ed è previsto un nutrito programma.

Si parte il 18 ottobre alle 20.30 in piazza San Michele (in caso di maltempo si svolgerà al Teatro Ambra con ingresso libero), con il concerto della Fanfara dell’Aeronautica Militare italiana 1° regione area Milano. Il 19 ottobre dalle 8.30 sfilata per le vie d’Albenga con partenza da Porta Torlaro e sosta davanti ai monumenti della città. L’arrivo sarà davanti al seminario vescovile dove alle 11.30 sarà celebrata la messa a suffragio di tutti caduti. Seguirà il pranzo sociale a scopo benefico in favore della Croce Bianca. Alle 17 estrazione della lotteria presso il seminario vescovile con ricchi premi.

L’organizzazione invita tutti i cittadini a partecipare.