Ad Alassio ed Albenga l’assemblea di apertura del Distretto Leo 108 Ia3

Alassio/Albenga. Il Leo Club Alassio Baia del Sole ed il Leo Club Albenga ospiteranno l’assemblea di apertura del Distretto Leo 108 Ia3 con il presidente distrettuale Gianmaria Caramello.

I giovani del basso Piemonte e della Liguria di ponente si incontreranno presso l’Hotel dei Fiori di Alassio e presso la discoteca Essaouira di Albenga per l’intera giornata di sabato 6 ottobre I ragazzi dell’Associazione sono tutti volontari ed hanno un’età compresa tra i 12 ed i 30 anni.

“’Sarà una giornata intensa – dicono Alessandra Marasco e Luca Salomone, presidenti dei Club di Alassio ed Albenga – che occuperà i giovani Leo in importanti tematiche quali ad esempio la disabilità ed il cancro giovanile. Si tratteranno anche altri aspetti quali i problemi alimentari, il diabete e la donazione di organi, solo per citare alcuni esempi”.

La raccolta di vestiti, materiale scolastico, medicinali e le collette alimentari da sempre sono oggetto di speciale attenzione da parte dei due Club che da anni effettuano sul territorio un’attività di servizio particolarmente sentita.

Il presidente del comitato organizzatore Andrea Patrucco aggiunge: “Desideriamo far conoscere la bellezza del nostro territorio a tutte le persone che hanno deciso di partecipare all’evento e ci auguriamo che in una così bella cornice possano nascere tante idee e suggerimenti per l’anno sociale 2018-2019 così che esso possa aprirsi con entusiasmo e con l’energia che contraddistingue i Leo, sempre disponibili a lavorare per gli altri”.