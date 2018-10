A Varazze un convegno su Big Data e Smart City

Varazze. “La Città di Varazze è felice di ospitare questo momento di riflessione e di confronto tra soggetti pubblici e privati per lo sviluppo della Smart City in Italia. Vogliamo comprendere meglio quali opportunità siano disponibili anche per i comuni liguri dall’adozione delle nuove tecnologie IoT e dall’analisi dei Big Data”. Così il sindaco di Varazze, Alessandro Bozzano, annunciando l’evento sulle “Nuove opportunità per gli enti locali dall’Analisi dei Big Data (Esperienze, infrastrutture e piattaforme per sviluppo turistico ed il monitoraggio ambientale)” che si terrà sabato 20 ottobre presso la sala congressi dell’Hotel “El Chico” di Strada Romana.

“La richiesta di affrontare il tema delle Smart City e Smart Land, nei social, in Internet ma anche nei media tradizionali – prosegue il sindaco – emerge con forza, non solo da parte di attori pubblici, ma sempre più spesso anche da imprenditori e manager privati”.

Nel convegno, organizzato dalla Smart City Association Italy insieme alla città di Varazze e con il patrocinio della Regione Liguria e di Anci Liguria, si cercherà di spiegare la costante crescita di questo approccio e le opportunità di sviluppo che può generare nelle nostre città, grandi e piccole che siano.

“Rendere Smart le nostre città – spiega il presidente della Smart City Association Raffaele Gareri – non vuol dire riempirle di sensori, app o altri gadget tecnologici, ma utilizzare in modo diverso le risorse pubbliche e private, nuovi modelli di business, nuove competenze e nuove logiche di governance del cambiamento e dell’innovazione al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e la competitività delle nostre imprese”.

“Sul tema della Smart City, la città di Varazze – afferma l’assessore al turismo Filippo Piacentini – porterà la propria esperienza nel campo della Big Data Analisys con City Forecast per l’analisi sui flussi turistici coadiuvato da Mauro Bacchiocchi responsabile Sales e Marketing Big Data di Olivetti”.

Altri argomenti trattati saranno “L’esperienza di Brescia per lo sviluppo di una infrastruttura IoT per i piccoli comuni” illustrata da Oreste Galasso, CEO di A2A Smart City; una video-call con Peter Bjorn Larsen, direttore e fondatore di Smart City Insights Aps e già direttore di Copenhagen City Data Exchange; “Una piattaforma per il monitoraggio ambientale” da parte di Giuseppe Magro, Ceo della start-up Qcumber; un “Procurement innovativo negli appalti pubblici; strumenti e opportunità” a cura di Andrea Martino, Ceo di Martino & Partners.