A Varazze la Festa dell’Albero, l’assessore Baccino: “Sensibilizzare i giovani sull’importanza del patrimonio arboreo”

Varazze. Questa mattina, su iniziativa promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Varazze, con il CEA Parco Costiero Piani d’Invrea e la collaborazione del locale Gruppo Volontari di Protezione civile A. Fazio, si è svolta la tradizionale “Festa dell’Albero” che ha visto coinvolte alcune classi della scuola primaria “Massone” nella piantumazione di piccoli lecci nel Parco del Boschetto, recentemente oggetto di riqualificazione.

Già nell’antica Grecia era usanza celebrare feste per la messa a dimora di alberi. Nell’antica Roma gli alberi erano rispettati anche per motivi religiosi e i boschi erano consacrati alle divinità. Nel 1872 in America, nello stato del Nebraska ci fu il primo Arbor day. Si pensò infatti di dedicare un giorno all’anno alla piantagione di alberi per creare una coscienza ecologica nella popolazione e per accrescere anche il patrimonio forestale del paese.

Negli anni successivi si diffuse anche in Europa e nel 1898 la prima “Festa dell’albero” fu celebrata anche in Italia con lo scopo di infondere nei giovani il rispetto e l’amore per la natura e per la difesa degli alberi e fu in seguito istituzionalizzata con la “Legge forestale” del 1923.

La “Festa degli Alberi”, oggi, mantiene inalterato il valore delle sue finalità istitutive che sono ancor più attuali di un secolo fa e rappresenta un importante strumento per creare una sana coscienza ecologica nelle generazioni future che si troveranno ad affrontare problemi ed emergenze ambientali sempre nuovi e su scala globale.

“L’obiettivo dell’evento – specifica l’assessore all’Ambiente Baccino – è quello di sensibilizzare i bambini sull’importanza del patrimonio arboreo e boschivo per la tutela della biodiversità, il contrasto ai cambiamenti climatici e la prevenzione del dissesto idrogeologico, temi che saranno affrontati anche nel ciclo di educazione ambientale che anche quest’anno il CEA svilupperà nei diversi plessi scolastici varazzini, in particolare con la prossima adesione al programma Ecoschools FEE”.

Gli alunni delle classi partecipanti sotto la guida dei volontari della Protezione Civile di Varazze, degli operatori di Educazione Ambientale del CEA e del servizio Giardini Comunale hanno messo a dimora alcune piccole piantine di leccio e hanno ricevuto una scheda didattica inerente le caratteristiche della pianta.

Il rientro in classe è avvenuto passeggiando lungo il litorale di ponente, dove gli operatori del CEA hanno illustrato ai ragazzi le problematiche derivanti dalla presenza del punteruolo rosso e spiegato loro il recente intervento di riqualificazione delle aree verdi.