A Varazze il convegno nazionale Isps Italia su “Senso del sé e psicosi”

Varazze. Dal 19 al 21 ottobre, presso la sala conferenze “La Tolda” in via Piave a Varazze si svolgerà il quarto Convegno Nazionale Isps Italia (International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis) dal titolo: “Senso del sé e psicosi, interventi terapeutici”.

Isps Italia è stata fondata nel 2011 durante il congresso internazionale Isps di Dubrovnik per collegare persone (professionisti, utenti e familiari di utenti) interessati alla terapia psicosociale delle psicosi.

“Nel tempo Isps si è sviluppata fino a diventare un’importante associazione internazionale formata da partecipanti di ogni parte del mondo, integrando i contributi di tutte le forme maggiori di psicoterapia individuale, di gruppo e familiare. Si è aperta al più ampio approccio psicosociale alle psicosi (tra cui arteterapia, musicoterapia, case accoglienza, comunità terapeutiche) ed ha iniziato a collaborare con utenti e parenti per promuovere una migliore integrazione sociale ed una piena guarigione dei pazienti nel loro contesto sociale. Inoltre, si occupa del rapporto tra neuroscienze e dimensione psicosociale”.

Il filo conduttore delle tre giornate del convegno è l’incontro e lo scambio di esperienze terapeutiche centrate sulla ricostruzione del senso del sé e dei suoi confini in persone sofferenti di psicosi nella dialettica tra sviluppo dell’individualità e della socialità.

Saranno presenti importanti ospiti di prestigio nazionale e internazionale, tra i quali Jan Olav Johannesen e Jakko Seikkula. Johannessen, uno dei maggiori esperti mondiali in interventi precoci, riferirà sull’esperienza scandinava e sulle linee guida norvegesi per gli interventi relativi alle psicosi e Seikkula noto per lo sviluppo dell’Open Dialogue, illustrerà questa metodologia di intervento sul trattamento delle psicosi applicata in Finlandia tra le più interessanti in tema di efficacia.

Il convegno nazionale Isps è organizzato in partnership con la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale, Istituto Gaetano Benedetti; con il gruppo La Redancia, con il “Centro Scientifico Sanitario” CSS; con il “Laboratorio Italiano di Psicoanalisi Multifamiliare” LIPsiM e con l’Ordine degli Psicologi della Liguria.

“Si ringrazia l’amministrazione comunale e la Marina di Varazze per la collaborazione”.