A Savona tre incontri informativi per “essere un lavoratore consapevole”

Savona. Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 16 a Savona, presso la propria sede sociale, sita in via Giacchero (angolo Corso Colombo), l’Associazione USEI (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia) in collaborazione con UGL Savona (Unione Generale del Lavoro) darà inizio a un ciclo di tre incontri informativi indirizzato ai lavoratori stranieri e italiani.

“Essere un Lavoratore Consapevole” è un progetto formativo realizzato dall’USEI, volto a fornire i primi elementi necessari a comprendere le dinamiche del mondo lavorativo e dei diritti e doveri dei lavoratori.

Il progetto si sviluppa su tre tematiche generali, che verranno trattate una per ogni incontro: “Il contratto di lavoro: criteri e applicazioni” (sabato 20 ottobre), “La busta paga: come si legge e gli elementi fondamentali” (sabato 27 ottobre) e “Le rappresentanze sindacali: chi sono e a cosa servono” (sabato 3 novembre).

Gli incontri si effettueranno presso la sede sociale dell’USEI dalle ore 16 alle ore 18. La partecipazione è gratuita e a numero chiuso.

Per info e iscrizioni chiamare al 3408348953 oppure scrivere a info@usei.it (Whatsapp 3475705473).