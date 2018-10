A Savona si corre il Triathlon Sprint, ecco come cambiano le corse dei bus

Savona. Domenica 14 ottobre a Savona si svolgerà il “Triathlon Sprint”. Al fine di consentire lo svolgimento della competizione sportiva agonistica ed in conseguenza della momentanea chiusura al transito veicolare di corso Colombo, corso Vittorio Veneto e via Nizza, domenica 14 ottobre dalle 12.45 alle 15 alcune corse delle linee Tpl subiranno alcune modifiche.

Ecco i dettagli. I mezzi sulla linea 9 Savona-Quiliano, sulla linea 37 Savona-Bergeggi e sulla linea 40/ Savona-Finale in direzione Savona-Vado giunti in piazzale Amburgo proseguiranno sulla superstrada, raggiungeranno Zinola transitando dal cimitero e quindi regolare percorso; i mezzi sulla linea 9 Quiliano-Savona in direzione Vado-Savona giunti dalla chiesa di Zinola transiteranno sulla superstrada e riprenderanno il regolare percorso da piazzale Amburgo.

I mezzi sulle linee 6 e 6/ Savona-Vado in direzione Savona-Vado giunti all’intersezione tra via XX Settembre e corso Mazzini, svolteranno in direzione corso Tardy & Benech, via Stalingrado, superstrada, raggiungeranno Zinola transitando dal cimitero e quindi regolare percorso; i mezzi sulle linee 6 e 6/ Vado-Savona, sulla linea 37 Bergeggi-Savona e 40/ Finale-Savona in direzione Vado-Savona giunti dalla chiesa di Zinola, transiteranno sulla superstrada, proseguiranno in via Stalingrado, corso Tardy & Benech, corso Mazzini e quindi regolare percorso.

Per ulteriori informazioni sui servizi Tpl è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.