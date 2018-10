Savona. Nell’ambito della 16ma Giornata degli Animali, organizzata dai volontari della Protezione Animali, si è svolta ieri pomeriggio, sabato 6 ottobre, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Corso Colombo a Savona, la 14ma Benedizione degli Animali. Al rito, officiato dal parroco Don Gino Peluffo, sono intervenute circa duecento persone con oltre cento animali.

L’Enpa ha voluto seguire la tradizione e a tutti i partecipanti è stato distribuito un piccolo panino, appena benedetto da Don Peluffo, proprio come accadeva in passato; esso veniva conservato nelle stalle e sulle aie a protezione del bestiame dalle malattie. Chi non avesse potuto partecipare alla funzione potrà ritirarne uno presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Particolarmente toccanti la recita collettiva della preghiera speciale a favore degli animali da carne, d’allevamento, selvatici ed esotici, oltreché di quelli domestici, ed il momento della distribuzione del panino benedetto; erano presenti anche cani e gatti disabili amorevolmente accuditi dai proprietari e davvero meritevoli di benedizione e di panino benedetto come, con ogni protezione, un drago d’acqua abbandonato che i volontari hanno ricoverato e curato (è ipovedente) e poi affidato ad una famiglia che lo assiste con amore. Enpa è, peraltro, contraria al commercio ed alla detenzione di animali esotici.

Enpa Savona, associazione privata di volontariato “che – ricordano – non ha mai avuto contributi statali, accudisce molti anziani cani randagi e soccorre e cura ogni anno oltre 500 gatti liberi feriti, malati e traumatizzati o abbandonati o ancora di proprietà di anziani deceduti senza parenti e 2.200 animali selvatici in difficoltà; gestisce inoltre con propri volontari i rifugi per cani di Cadibona (sono in corso i lavori di ricostruzione dopo un lungo iter autorizzativo) e Leca d’Albenga, il gattile di Albissola e due reparti di cura per gatti e fauna selvatica nella sede di via Cavour 48 r a Savona”. Un gruppo di volontari svolge inoltre attività di supporto ed ospitalità nel canile comunale albenganese di Enesi.