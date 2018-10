A Sanremo il primo workshop sullo Scouting nel calcio

Sanremo. Il grande appuntamento con la formazione targata Si.Me Sport si avvicina a grandi passi. Venerdì 12 e sabato 13 ottobre a Sanremo andrà in scena la prima edizione del Si.Me Scouting Workshop.

Nella location del Best Western Hotel Nazionale si raduneranno infatti personaggi e relatori del mondo del calcio professionistico nazionale per presentare al meglio una delle figure ormai chiave nel contesto dell’organizzazione tecnica di un club sportivo. Lo scout e osservatore è un ruolo oggi giorno sempre più integrato nello staff tecnico, colui al quale viene di fatto demandata in prima istanza la ricerca e selezione dei potenziali talenti.

Intuizione e capacità innate che possono e devono però essere necessariamente accompagnate da una adeguata formazione a monte, secondo una serie di attività ben delineate. Una pianificazione del lavoro che nel contesto del workshop organizzato dalla agenzia con sede a Imperia verrà illustrata nella maniera migliore e attraverso le conoscenze di addetti ai lavori e personaggi di spicco. La due giorni di lezioni si dipanerà su un totale di 16 ore in programma dalle 9 alle 13 (sessione mattutina) e dalle 14,30 alle 19 (sessione pomeridiana). Quattro i moduli principali: figura dello scout, raccolta info ed analisi, report gara e giocatore, strumenti di lavoro e statistica.

Il corso è a numero chiuso fino ad un massimo di 30 partecipanti. Il costo per l’iscrizione al corso è pari a 295 euro, ma non mancano le agevolazioni legate alla celerità con cui può essere prenotato il proprio posto in prima fila. Iscrivendosi infatti entro venerdì 5 ottobre il prezzo di accesso sarà pari a 260 euro (iva inclusa); 270 euro invece per le iscrizioni comprese tra sabato 6 e mercoledì 10 ottobre. Sarà possibile prenotarsi compilando il form d’iscrizione presente sulla homepage del sito www.simesport.it con pagamento a mezzo bonifico bancario o direttamente (in contanti) nella giornata di inizio corso di venerdì 12 ottobre.

Al termine delle lezioni verrà rilasciato attestato di partecipazione. Nei prossimi giorni verrà reso noto il panel dei relatori del workshop.

Nell’attesa sarà possibile ulteriori specifiche mettendosi direttamente in contatto con l’agenzia Si.me Sport attraverso l’indirizzo e-mail info@simesport.it o al numero di telefono +393351394015.

Per ulteriori informazioni su Si.Me Sport è possibile visitare il sito www.simesport.it o la pagina Facebook facebook.com/simesport